ONPE: Material electoral llega a distritos lejanos en Arequipa

A dos días de la Elecciones Regionales y Municipales, el despliegue del material electoral hacia los distritos más alejados de la región Arequipa comenzó oficialmente hoy, 2 de octubre de 2026, con miras al sufragio del próximo domingo 4 de octubre.

Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) priorizaron el envío a las zonas periféricas y de difícil acceso para asegurar el correcto desarrollo de los comicios.

Logística y seguridad del proceso

El material trasladado incluye cédulas de sufragio, actas electorales, ánforas, cabinas, listas de electores, soluciones tecnológicas y material de reserva.

Cabe indicar que, todo el proceso se realiza bajo un estricto resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con la fiscalización de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Una vez que los coordinadores de la ONPE entregan los paquetes en los centros de votación, estos quedan custodiados en centros de acopio cerrados hasta la apertura de las mesas el domingo por la mañana.