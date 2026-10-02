Oleaje amenaza viviendas y postes eléctricos en Tumbes

Vecinos del barrio El Pacífico, en el distrito de Zorritos, enfrentan una creciente afectación por el avance del mar hacia la zona urbana. Las familias llevan más de 30 años viviendo en el sector y aseguran que las defensas instaladas ya no pueden contener la fuerza de las olas.

Infraestructura en riesgo

Los enormes sacos terreros colocados como protección han quedado destruidos, mientras algunas cabañas utilizadas como restaurantes presentan daños y estructuras colapsadas. También quedaron expuestas tuberías de agua y desagüe, además de cables y otras obras de saneamiento.

La erosión también ha comprometido una alameda y sus bloques de concreto, que permanecen suspendidos y podrían caer debido a que el terreno se encuentra socavado. A pesar del riesgo, se observa que el lugar no cuenta con cintas u otras medidas de seguridad para impedir el acceso de pobladores y turistas.

Poste de alta tensión permanece en zona de riesgo

Uno de los puntos más preocupantes es la presencia de un poste de alta tensión ubicado a pocos metros del mar y que se encuentra en riesgo de caer. Los vecinos aseguran que ya comunicaron la situación a Enosa, pero hasta el momento no se habría concretado su retiro o reubicación.

La erosión también provocó la caída de árboles, carteles y parte de las estructuras cercanas a la costa. La población permanece alerta ante el avance del mar y los riesgos que representa para las viviendas y servicios de la zona.