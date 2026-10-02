ONPE inicia despliegue de material electoral desde almacén en Lurín

Desde un almacén de la ONPE ubicado en Lurín, las autoridades electorales se preparan para iniciar el despliegue del material que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales de este domingo.

Entre los materiales que serán trasladados se encuentran las cédulas de sufragio, los padrones electorales y las ánforas. Los camiones encargados del traslado serán monitoreados en tiempo real desde un centro de control para verificar sus rutas hacia los locales de votación.

El operativo cuenta con la presencia de representantes del Ministerio Público y la Contraloría. Además, efectivos policiales de distintas jurisdicciones llegaron hasta el almacén para brindar seguridad a las unidades durante su recorrido.

Las autoridades tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el despliegue. El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, participará en esta actividad, mientras se espera la salida de los camiones con el material electoral.