Huari: un muerto y un policía herido dejan enfrentamientos entre simpatizantes políticos

Un hombre murió y un efectivo policial resultó herido durante un enfrentamiento entre simpatizantes de dos agrupaciones políticas en el distrito de Chavín de Huanta, en la provincia de Huari. La víctima, de 34 años, recibió un impacto de bala durante el incidente.

El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones del colegio Honduras, donde se habrían enfrentado simpatizantes de Acción Popular y Perú Primero, agrupaciones que disputan la alcaldía del distrito. El hecho se produjo en medio de reclamos relacionados con la presunta presencia de “votantes golondrinos”, término utilizado para referirse a personas que figuran como electores de un distrito pese a no residir en el lugar. De acuerdo con la información difundida, estos cuestionamientos ya habían sido comunicados ante la Fiscalía.

PIDEN JUSTICIA

Tras la muerte del hombre, pobladores del distrito llegaron hasta la comisaría para exigir justicia. Los manifestantes portaron pancartas y realizaron arengas mientras solicitaban que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

La viuda de la víctima pidió que se investigue el caso y señaló a integrantes de Perú Primero como responsables del ataque. Estas acusaciones fueron formuladas durante la protesta y deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes. La mujer también pidió garantías para ella y sus familiares y señaló que sus dos hijos, uno de cuatro meses y otro de seis años, quedaron sin su padre.