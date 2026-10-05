Resultados finales de elecciones regionales y municipales se conocerían a fines de octubre

La ciudadanía tendrá que esperar cerca de 20 días para conocer los resultados finales de las elecciones regionales y municipales. Según lo anunciado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los peruanos recién conocerían a las autoridades electas a fines de octubre.

Para el especialista en derecho electoral José Tello, esta demora responde, entre otros factores, a que en el Perú existe una etapa denominada “preconteo electoral”, a diferencia de otros países de la región.

​ALTAMENTE BUROCRÁTICO

El experto sostuvo que el sistema electoral peruano es altamente burocrático, lo que termina prolongando los procesos de resolución. En ese sentido, consideró que estos procedimientos deberían ser agilizados por las propias autoridades electorales.

Asimismo, planteó la necesidad de elaborar un Código Electoral y un Código Procesal Electoral que permitan reducir los tiempos y agilizar la resolución de las controversias electorales.

La demora también fue cuestionada por congresistas de la República, quienes compararon el proceso peruano con el de otros países de la región, donde los resultados electorales se conocen en un menor tiempo.

Cabe recordar que en las últimas elecciones generales el país ya atravesó una prolongada espera para conocer los resultados definitivos, mientras la incertidumbre sobre quiénes asumirían las autoridades se extendió durante varias semanas.