ENFEN advierte lluvias de moderadas a fuertes desde octubre en distintas zonas del país

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que la temporada de lluvias se adelantaría a octubre y que la zona de impacto prevista se ampliaría hacia la costa central y la sierra norte del país.

Según el comunicado oficial N.° 17, las precipitaciones podrían presentarse con intensidad moderada a fuerte, lo que podría generar un incremento de los caudales de los ríos.

El teniente Marqués explicó que el pronóstico representa una actualización respecto al comunicado anterior, en el que se proyectaba el inicio de la temporada de lluvias para noviembre y se consideraba principalmente la costa norte.

Asimismo, señaló que no se descarta que se registren temperaturas del aire elevadas, con la posibilidad de alcanzar nuevos récords. En cuanto al mar, indicó que las temperaturas se mantendrían por encima de los 25 °C.

CALENTAMIENTO DEL MAR

El especialista explicó que el calentamiento del mar es uno de los factores relacionados con el desarrollo de la temporada de lluvias, debido a que puede favorecer la formación de una mayor cantidad de nubes y precipitaciones.

Respecto a la actividad pesquera, indicó que los cambios en las condiciones del mar podrían generar modificaciones en la distribución y abundancia de algunas especies, entre ellas el bonito, el atún y el perico.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los comunicados oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes ante posibles lluvias.