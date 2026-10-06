Enfermera de 23 años es hallada sin vida en Bagua y su pareja queda detenido

Sharon Cortés Cruz, una licenciada en enfermería de 23 años, fue hallada sin vida dentro del departamento que compartía con su pareja, el anestesiólogo Junior Rodríguez Arista, quien fue detenido por la Policía como sospechoso. El caso ha causado consternación en Bagua, donde la joven también era conocida por haber sido Miss Carnaval.

El hallazgo ocurrió en un inmueble donde, en el primer piso, funcionaba un consultorio médico administrado por terceras personas. Tras ser alertados, agentes policiales intervinieron el lugar para iniciar las primeras diligencias y recoger elementos que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.

PRESUNTOS ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Familiares de la joven señalaron públicamente a su pareja y denunciaron presuntos antecedentes de violencia. Una de sus familiares aseguró haber observado moretones en distintas partes del cuerpo de la víctima y otras lesiones, por lo que pidió que estos elementos sean considerados durante la investigación.

El padre de Sharon Cortés pidió a las autoridades realizar una investigación transparente y determinar responsabilidades para evitar que el caso quede impune. “Quiero que las autoridades hagan justicia y que todo sea transparente”, manifestó.

Familiares y amigos realizaron una vigilia en los exteriores del inmueble donde fue encontrada la joven y posteriormente marcharon por las calles de Bagua para exigir justicia. La investigación continuará para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.