Puerto Maldonado: policía muere y otro resulta grave en operativo en “La Pampa”

Un efectivo de la Policía Nacional perdió la vida durante un enfrentamiento armado registrado en el sector La Pampa, en Puerto Maldonado. El operativo se desarrolló en el kilómetro 115, distrito de Inambari, como parte de las acciones contra la minería ilegal, el sicariato, el secuestro, la extorsión y otros delitos registrados en esta zona.

De acuerdo con la información policial, los agentes se enfrentaron a presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Guardianes de la Pampa”, vinculada a actividades de minería ilegal y otros hechos delictivos. Como consecuencia del enfrentamiento, un policía falleció y otro quedó herido, mientras que tres presuntos delincuentes también perdieron la vida.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 15 fusiles de largo alcance, una pistola, dos granadas y abundante munición. Asimismo, se encontraron chalecos antibalas, teléfonos celulares y dos recipientes que contenían una sustancia identificada preliminarmente como presunto mercurio.

LO TRASLADARÁN A LIMA

El operativo forma parte de la estrategia policial para recuperar el control territorial en la zona de La Pampa. Debido a la gravedad de las heridas del agente sobreviviente, se realizan las coordinaciones para trasladarlo mediante una ambulancia aérea hacia Lima, donde recibiría atención médica especializada.