Caso ‘China Polo’: dos investigados son trasladados al penal de Huaraz

Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila fueron trasladados al centro penitenciario de Huaraz luego de que el Poder Judicial les dictara 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato de Susy Aponte Polo.

Ambos detenidos fueron trasladados desde la Divincri de Caraz con resguardo policial. Ronald Toro, señalado por la Fiscalía como presunto financista, ingresó primero al penal. Minutos después fue trasladado Luis Obispo Díaz, quien es investigado como presunto autor material del crimen.

Durante la audiencia, el juez Miguel Ángel Dueñas, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas, informó sobre el fallecimiento de Beángel Alexandra Toro Montecinos, media hermana de Ronald Toro, ocurrido en un accidente de tránsito en el estado Portuguesa, Venezuela, 11 días después del asesinato.

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Según lo expuesto por el magistrado, no se descartaría que la mujer haya sido silenciada debido a que habría tenido conocimiento sobre el crimen y sus presuntos participantes. Esta hipótesis forma parte de las circunstancias que deberán ser esclarecidas durante las investigaciones.