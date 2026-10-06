Realizan vigilia por enfermera hallada muerta en Bagua

Sharol Cortés Cruz, una joven licenciada en Enfermería de 23 años, fue encontrada sin vida en el departamento que compartía con su pareja, el anestesiólogo Junior Rodríguez Arista, en Bagua. La joven era conocida en su comunidad por su labor en el sector salud y por haber sido coronada como Miss Carnaval. Tras el hallazgo, agentes policiales acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Junior Rodríguez Arista fue detenido por la Policía y es investigado por su presunta vinculación con el fallecimiento de la joven. La familia de Sharol asegura que existían antecedentes de presuntos episodios de violencia. Uno de sus familiares afirmó haber observado múltiples lesiones en el cuerpo de la víctima y pidió que estas sean tomadas en cuenta durante las investigaciones.

El padre de Sharol exigió a las autoridades profundizar las diligencias y garantizar que el caso no quede impune. “Quiero que las autoridades hagan justicia y que todo sea transparente”, manifestó. La Policía y el Ministerio Público continúan con las diligencias para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el deceso y establecer las responsabilidades que correspondan.

EXIGEN JUSTICIA

Familiares y amigos de la joven realizaron una vigilia en los exteriores del inmueble donde fue hallada sin vida y posteriormente marcharon por las calles de Bagua para exigir justicia por su muerte. Con pancartas y mensajes de protesta, pidieron a las autoridades que el caso sea esclarecido y que se sancione con todo el peso de la ley a quien resulte responsable.