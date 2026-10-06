Proponen retiro AFP de hasta S/22.000 ante posibles efectos de El Niño

La iniciativa plantea permitir un retiro excepcional de los fondos de AFP ante los posibles impactos económicos del Fenómeno El Niño.

Una nueva propuesta presentada en el Congreso plantea autorizar el retiro de hasta S/22.000 de los fondos de AFP como una medida excepcional frente a los posibles efectos económicos asociados al Fenómeno El Niño.

La iniciativa busca que este retiro sea considerado una excepción a las restricciones contempladas en la actual reforma previsional. Sus impulsores sostienen que las eventuales lluvias podrían afectar actividades como la agricultura, el transporte y las carreteras, además del abastecimiento.

Según la propuesta, estas afectaciones podrían generar mayores gastos y una reducción de los ingresos de algunas familias, por lo que se plantea permitir el acceso temporal a parte de sus fondos previsionales.

¿CUÁL SERÍA EL IMPACTO?

El economista Jorge González Izquierdo advirtió sobre el impacto que tendría disponer de estos recursos. Según explicó, el dinero retirado deja de formar parte del ahorro destinado a la jubilación.

La propuesta deberá seguir el procedimiento correspondiente en el Congreso antes de determinarse si avanza. Mientras tanto, continúa el debate sobre los posibles efectos económicos de un eventual Fenómeno El Niño y las medidas que podrían adoptarse frente a este escenario.