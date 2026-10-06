Detienen a ocho presuntos integrantes de “Los Lobos II” por minería ilegal

Ocho presuntos integrantes de la organización criminal transnacional “Los Lobos II” fueron detenidos preliminarmente durante un operativo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) contra actividades vinculadas a la minería ilegal.

Las intervenciones se realizaron por mandato judicial en Trujillo, Ventanilla, Ate, Piura, Chiclayo y Bagua. Entre los detenidos se encuentran dos comuneros awajún y un militar identificado como Denis, según informó el fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental.

Como parte del operativo, las autoridades allanaron más de diez inmuebles. La documentación incautada será analizada por la Fiscalía para identificar, según indicó Almanza, a posibles cabecillas y financistas de la organización.

Los investigados serán procesados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, minería ilegal, posesión de armas, tráfico de insumos químicos y tráfico de maquinaria destinada a actividades de minería ilegal.

ORO ILEGAL

La Fiscalía también investiga como hipótesis el posible traslado de oro extraído ilegalmente en Perú hacia Ecuador, donde presuntamente podría ser incorporado a operaciones de lavado de activos. El fiscal aclaró que esta posibilidad forma parte de la investigación.