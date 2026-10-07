Hallan muerto a empresario en Barranca: detienen a su esposa como principal sospechosa

Un empresario fue hallado sin vida y con múltiples cortes en el abdomen y el cuello al interior de su vivienda ubicada en la urbanización Laderas de Buena Vista, en la provincia de Barranca, el último lunes alrededor de las 7:30 a. m.

El trágico suceso movilizó a personal de emergencia y a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes llegaron hasta el domicilio de Antoni Bryan Amaya Noel (32), tras recibir una alerta por un presunto caso de violencia familiar.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que su esposa, Aylen Vanesa Napuri Alva, de 30 años, salió del inmueble ensangrentada y pidiendo auxilio, mientras en el interior yacía el cuerpo sin vida de su cónyuge. La mujer permanece internada en el Hospital de Barranca en calidad de detenida y bajo custodia policial como la principal sospechosa del homicidio.

Peritaje preliminar y testimonios

El coronel Richard Jesús Medina Velásquez, jefe de la Depincri de Barranca, indicó que la pareja tenía poco más de un año de casados y que, según las versiones preliminares de vecinos y allegados, no habían registrado antecedentes de conflictos previos. Sin embargo, las pesquisas policiales apuntan a que ambos habrían sostenido una fuerte discusión, lo que habría desencadenado el uso de un cúter como arma blanca para agredirse mutuamente.

De acuerdo con los peritajes preliminares realizados por las autoridades, el regidor presenta múltiples heridas punzocortantes en el antebrazo y la zona posterior cervical provocadas por el cortador, mientras que la mujer registra lesiones en el sien y en el cuello. Las diligencias quedaron a cargo de la Depincri y el Ministerio Público.