Huancayo: separan a director de colegio tras denuncia de presunta agresión a escolar

La UGEL Huancayo inició una investigación por la presunta agresión contra dos escolares de una institución educativa privada ubicada en el distrito de Chilca, en Huancayo. El director de la entidad, Walter Oré, realizó una visita de inspección al plantel y confirmó que el caso ya es atendido por las autoridades educativas.

Según informó la UGEL, el director y promotor de la institución educativa Blenkir, fue separado de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente. La medida busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y la protección de las estudiantes involucradas.

En paralelo, las madres de las menores presentaron una denuncia ante la Policía, por lo que el caso también seguirá una investigación en la vía penal. La UGEL, a través del área de convivencia escolar, activó el protocolo de atención y seguimiento para ambas estudiantes, quienes dejaron de asistir a clases luego de los hechos y presentarían afectación emocional.

Walter Oré señaló que la entidad buscará comunicarse con los padres de familia para activar las medidas de apoyo psicológico y social necesarias y facilitar el retorno de las menores al proceso educativo. Asimismo, precisó que, de comprobarse los hechos denunciados, corresponderán las sanciones administrativas y penales establecidas por la normativa.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

Las autoridades educativas remarcaron que ningún acto de violencia contra estudiantes puede ser justificado. Mientras la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes, la UGEL Huancayo anunció que realizará el seguimiento del caso para garantizar la seguridad de las escolares y determinar las responsabilidades que correspondan.