Tumbes: ciudadana ecuatoriana es detenida con arma de fuego durante operativo

La ciudadana quedó a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones.

Una ciudadana ecuatoriana fue detenida durante un operativo policial en el distrito de Aguas Verdes, Tumbes, luego de que agentes encontraran un arma de fuego y municiones en su poder.

La intervenida fue identificada como Alma Pesantes Odalis Anahí. Según información policial, el hecho ocurrió durante el operativo denominado “Jaque Mate V”, cuando la mujer se encontraba reunida con otras personas.

Al advertir la presencia de los agentes, dos de los presentes huyeron hacia territorio ecuatoriano, mientras que la mujer permaneció en el lugar y fue intervenida.

HALLARON REVÓLVER

Durante el registro personal, los policías encontraron un revólver calibre 38 abastecido con seis municiones. El arma fue incautada y la intervenida trasladada a una dependencia policial. La ciudadana quedó a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del arma, la procedencia del vehículo y la identidad de las personas que escaparon hacia Ecuador.