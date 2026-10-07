Nivel del lago Titicaca se reduce 53 centímetros por falta de lluvias

El nivel del lago Titicaca descendió 53 centímetros desde mayo debido principalmente a la falta de lluvias y al incremento de las temperaturas en el altiplano puneño. Esta reducción afecta a uno de los principales recursos hídricos de la región y podría continuar durante las próximas semanas si las condiciones climáticas se mantienen.

Especialistas explicaron que la evaporación es actualmente mayor que el agua que ingresa al lago producto de las precipitaciones. La situación también genera dificultades para las actividades de navegación, especialmente en los canales utilizados habitualmente por las embarcaciones que se trasladan hacia las islas del Titicaca.

El panorama podría complicarse debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. Según los pronósticos mencionados por los especialistas, existe una alta probabilidad de que este escenario climático se prolongue hasta marzo de 2027. Asimismo, se estima un 40 % de probabilidad de que las precipitaciones durante enero, febrero y marzo sean inferiores a su promedio histórico en el altiplano de Puno.

AMENAZA PARA LA AGRICULTURA

La reducción del nivel del lago también representa una amenaza para la agricultura, la ganadería y el abastecimiento de recursos hídricos de las poblaciones que dependen directamente del Titicaca. Las autoridades y comunidades permanecen en alerta ante la posibilidad de una mayor disminución del agua y sus efectos sobre las actividades económicas y la vida cotidiana en la región.