Cusco: dos personas resultan heridas tras colisión entre vehículo y tren

Dos personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que se trasladaban fuera impactado por un tren de PeruRail en el sector del distrito de Guarocondo, provincia de Anta, en Cusco.

De acuerdo con el comunicado de PeruRail, el incidente ocurrió aproximadamente a las 8:20 a. m., a la altura del paso a nivel ubicado en el PK 403 de la ruta ferroviaria Cusco-Guarocondo. Según la empresa, un vehículo particular ingresó a la vía férrea cuando uno de sus trenes se aproximaba, produciéndose la colisión.

El conductor y su acompañante fueron evacuados a un centro de salud cercano para recibir atención médica. El vehículo tuvo que ser retirado de la vía, mientras la Policía realizaba las diligencias correspondientes.

El incidente ocasionó la interrupción temporal del servicio ferroviario durante aproximadamente dos horas, afectando a pasajeros que se dirigían hacia Ollantaytambo y Machu Picchu.

HECHO NO ES AISLADO

Según el reporte desde Cusco, este hecho se suma a otros incidentes registrados en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu durante el año.