Chiclayo: difunden video de escolar colgado de una ventana en colegio

Un video difundido ampliamente en redes sociales muestra a un estudiante colgado de una ventana dentro de las instalaciones del colegio San José, en Chiclayo. Las imágenes generaron preocupación por la seguridad de los escolares de esta institución educativa, que alberga a más de 4.500 alumnos de primaria y secundaria.

Al pronunciarse sobre el caso, el director del plantel, César Paredes Rodas, indicó que no ha sido posible establecer la fecha exacta en que se registró el incidente. Asimismo, sostuvo que, tras inspeccionar el lugar donde se grabó el video, identificaron un espacio en el que el estudiante habría podido apoyar los pies, aunque evitó realizar una evaluación técnica de las imágenes.

El directivo también afirmó que la institución no ha registrado incidentes de violencia durante los últimos meses y cuestionó que el material se difunda sin precisar cuándo ocurrió. En ese sentido, pidió responsabilidad a los usuarios de redes sociales al compartir este tipo de contenidos, debido a la preocupación que pueden generar en la comunidad educativa.

UGEL INVESTIGA CASO

Por su parte, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo también realiza indagaciones sobre lo ocurrido. El tema será abordado en una reunión convocada para el viernes con directores y coordinadores de la zona, mientras se espera que las autoridades educativas determinen las medidas preventivas y las acciones que correspondan tras esclarecer las circunstancias del hecho.