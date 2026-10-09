Incendios forestales en la región Cusco dejan cinco persona fallecidas

En la región del Cusco, los graves incendios forestales han dejado un trágico saldo de cinco personas fallecidas y más de 16,000 hectáreas destruidas de pastizales, áreas naturales y cultivos.

La emergencia mantiene en alerta máxima a las autoridades locales debido a la velocidad con la que se propagan las llamas por los fuertes vientos y el incremento de la temperatura en la sierra sur del país.

zonas afectadas y cinco fallecidos

Las cinco personas fallecidas fueron reportadas por la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS), las víctimas mortales son tres adultos mayores localizados en los distritos de Yanatile (Calca), Colquepata (Paucartambo) y Yanahuara (Urubamba).

Lamentablemente también perdieron la vida dos hermanos de 11 y 18 años, a causa de graves quemaduras en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo.

Cabe señalar que, las provincias que registran mayores daños y focos activos son Espinar, Acomayo, Chumbivilcas, Urubamba y Paruro. Además de la devastación de la cobertura vegetal, comunidades de la sierra han perdido ganado vital para su sustento, como llamas, alpacas, ovejas y vacas.