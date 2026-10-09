Senamhi activa nueva alerta roja por altas temperaturas en 20 regiones del Perú

El calor sigue en aumento. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una nueva alerta roja en 20 regiones del país, incluyendo Lima y el Callao. El aviso meteorológico estará vigente desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre de 2026

La medida se toma debido a un incremento extremo de la temperatura diurna provocado por el Fenómeno “El Niño”. La medida de emergencia comprende en la Costa a Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

En la Sierra a Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Condiciones del clima cálido

El aumento térmico se manifestará con intensidad extrema en la Costa y de moderada a fuerte en la Sierra y debido a las temperaturas extremas se prevé que los termómetros alcancen hasta los 36 °C en la costa norte del país.

Cabe señalar que, que debido a esto habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que elevará peligrosamente los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se registrarán ráfagas de viento de hasta 40 km/h por las tardes y lluvias dispersas en el norte.