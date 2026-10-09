Fenómeno El Niño amenaza la economía peruana: pesca, agricultura e infraestructura en riesgo

Los efectos del fenómeno El Niño comienzan a generar preocupación por su impacto en sectores clave de la economía peruana, como la pesca y la agricultura. Entre las actividades afectadas figuran la extracción de anchoveta y los cultivos de mango y limón, mientras que las lluvias intensas podrían ocasionar interrupciones en las carreteras y perjudicar el transporte de mercancías.

Advierten riesgos para el crecimiento económico

Aunque las cifras macroeconómicas muestran un panorama relativamente estable, especialistas advierten que las condiciones climáticas podrían complicar el desempeño económico durante octubre, noviembre y diciembre. También alertan sobre la vulnerabilidad de la infraestructura vial y los posibles efectos de la sequía en el sur del país sobre la producción de energía.

Frente a este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una proyección de crecimiento económico de 3.4%. Sin embargo, desde el sector privado se plantea la necesidad de adoptar medidas preventivas y aplicar criterios de austeridad en el gasto público, priorizando los recursos destinados a atender posibles emergencias y evitando desembolsos no esenciales.

Las perspectivas para 2027 también generan incertidumbre. Según lo señalado en el informe de BBVA Research citado en el reportaje, el crecimiento podría mostrar un desempeño débil durante el primer semestre y recuperarse posteriormente, impulsado por las labores de reconstrucción. Mientras tanto, pequeños comerciantes reportan dificultades para afrontar los elevados costos de alquileres, personal y obligaciones financieras, en un contexto que mantiene en alerta a distintos sectores productivos.