En cinco regiones incendios forestales arrasan cultivos y viviendas

Los incendios forestales mantienen en emergencia a cinco regiones del Perú, donde las llamas vienen afectando áreas naturales, cultivos y viviendas. Las altas temperaturas y los fuertes vientos dificultan las labores para controlar el fuego, que también amenaza la biodiversidad de distintas zonas del país.

En Junín, un incendio forestal registrado en la comunidad nativa de Siapo, provincia de Satipo, afecta áreas forestales, viviendas y cultivos. Bomberos voluntarios de Satipo y Oxapampa, junto con brigadas locales y pobladores, trabajan para contener las llamas. Sin embargo, los equipos de respuesta solicitaron mayor apoyo para continuar con las labores de control.

DAÑOS EN HECTÁREAS

En Cusco, varios incendios forestales han ocasionado daños en más de 8.000 hectáreas, además de afectar a animales y terrenos naturales. En Áncash, el gerente de la Oficina de Riesgos y Desastres del Gobierno Regional, Rafael Macedo Menacho, informó que se han registrado alrededor de 180 incendios forestales. Uno de los siniestros afectó ejemplares de puya Raimondi, una especie vegetal amenazada.

Por otro lado, en Ucayali, un incendio registrado en el caserío Puerto Firmeza, distrito de Yarinacocha, afectó aproximadamente tres hectáreas de pastizales y puso en riesgo la vegetación y los cultivos. En San Martín, las llamas arrasaron con varias hectáreas en la localidad de Eslabón y el sector El Troncal, donde el fuego amenaza con extenderse hacia viviendas cercanas.