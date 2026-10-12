Tumbes: virtual alcalde alerta sobre riesgos ante lluvias intensas por fenómeno El Niño

Patricio Aliaga, virtual alcalde de la provincia de Tumbes, advirtió sobre la vulnerabilidad de la región ante las lluvias intensas y el posible impacto del fenómeno El Niño. En entrevista con 24 Horas, señaló que más de 20 hoteles de la provincia de Contralmirante Villar vienen siendo afectados por el avance del mar y cuestionó la construcción de establecimientos en zonas de playa.

El futuro burgomaestre también alertó sobre la falta de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad de Tumbes y la existencia de obras inconclusas desde 2017. En ese sentido, pidió al Gobierno central acelerar proyectos de infraestructura hidráulica y embalses, entre ellos las represas de Cazaderos y Guanábano, esta última con una inversión estimada superior a los S/ 300 millones.

PUNTOS CRÍTICOS

Aliaga indicó que la Autoridad Nacional del Agua ha identificado 16 puntos críticos cercanos al río Tumbes y aseguró que su equipo técnico prepara fichas para solicitar la intervención del Gobierno central. Además, anunció que instalará una oficina técnica para hacer seguimiento a los proyectos que permanecen entrampados en distintos ministerios.

En materia de seguridad ciudadana, sostuvo que las 17 comisarías de la región no cuentan con una unidad ejecutora propia y dependen presupuestalmente de Piura. Por ello, señaló que preparan una propuesta técnica y económica para solicitar al Ministerio del Interior que las dependencias policiales puedan administrar sus recursos.