Puno: incendios forestales afectan más de mil hectáreas de pastizales y dejan viviendas dañadas

Al menos 13 incendios forestales fueron reportados durante el fin de semana en la región Puno, con una afectación preliminar superior a las mil hectáreas de pastos naturales. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el fuego también dañó diez viviendas temporales y provocó que algunas personas resultaran afectadas por la inhalación de humo.

Uno de los focos más extensos comenzó el último sábado al mediodía en la provincia de Lampa y se propagó por los distritos de Lampa, Calapuja y Nicasio, hasta alcanzar la comunidad de Cocan, en el distrito de Juliaca, provincia de San Román. El incendio continuaba avanzando y amenazaba con afectar nuevas áreas de pastizales.

Ante la emergencia, brigadas voluntarias y pobladores de Juliaca y otros distritos se trasladaron a las zonas afectadas para apoyar en las labores de control del fuego. Sin embargo, los incendios se mantienen activos en distintos puntos de la región, entre ellos localidades de las provincias de Melgar y Lampa.

SOLICITAN INTERVENCIÓN

Los pobladores solicitaron la intervención urgente de las autoridades regionales y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para reforzar la atención de la emergencia. Además, advirtieron sobre las pérdidas de pastizales y el desplazamiento de animales, por lo que pidieron apoyo con alimentos para el ganado.