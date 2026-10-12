Áncash: auto cae a abismo y mueren seis integrantes de una familia

Una tragedia familiar se registró en la carretera Pativilca–Huaraz, en la región Áncash, donde seis personas murieron luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra una motocicleta y cayera a un abismo de más de 100 metros de profundidad. Según el reporte periodístico, la familia regresaba de una festividad cuando ocurrió el accidente que acabó con la vida de varios de sus integrantes.

Entre las víctimas figuran los esposos Ricardo Carrasco Ochoa y Elisa Celadia León Huerta, sus dos hijas, de 3 y 14 años, y su tía Rosa Cacha Torre. El motociclista involucrado también falleció en el lugar. De acuerdo con el testimonio de Toribio León Huerta, familiar de los afectados, el conductor de la moto habría impactado contra el lado derecho del automóvil, provocando que el chofer perdiera el control y se precipitara al barranco.

El único sobreviviente del vehículo fue Juan León Torres, de 70 años, quien resultó herido y permanece estable, según la información difundida. Los familiares señalaron que observaron a varios motociclistas desplazándose a gran velocidad antes del accidente. Además, indicaron que en la zona se encontraron botellas de licor, por lo que sospechan que el motociclista podría haber conducido bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades.

INICIARON LAS INVESTIGACIONES

Tras el siniestro, efectivos policiales participaron en las labores de rescate y recuperación de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue y posteriormente entregados a sus familiares para el velatorio. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente, determinar las circunstancias del impacto y establecer las posibles responsabilidades en esta tragedia ocurrida en una de las vías que conecta la costa con la sierra de Áncash.