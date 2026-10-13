ONPE inicia pago a miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de pago a los ciudadanos que cumplieron la función de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según informó la entidad, alrededor de 270 mil personas realizaron esta labor y podrán verificar el estado de su pago mediante una plataforma digital.

De acuerdo con Javier Arias, representante del área de Tesorería de la ONPE, los depósitos se realizarán mediante cuentas bancarias del BCP, Scotiabank y BBVA, así como a través de la billetera digital Yape, según la modalidad elegida por cada ciudadano. En tanto, quienes optaron por el cobro presencial podrán acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación a partir del jueves 15 de octubre.

¿CÓMO CONSULTAR?

Para consultar el estado del pago, los miembros de mesa deberán ingresar a la plataforma de gestión de pagos habilitada por la ONPE y registrar su número de DNI, el dígito de verificación y su fecha de nacimiento. El sistema permitirá conocer si el abono está pendiente o si ya se encuentra disponible.

La entidad también informó que quienes eligieron la modalidad presencial podrán cobrar hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, los recursos que no hayan sido retirados serán transferidos al Tesoro Público. La ONPE recomendó a los ciudadanos verificar el estado de su pago a través de la plataforma y acudir al canal correspondiente según la modalidad que seleccionaron.