Piura: incendio consume dos viviendas en el centro poblado de Sapalache

Un incendio de grandes proporciones consumió dos viviendas en el centro poblado de Sapalache, en Piura. Según la información preliminar, el siniestro habría sido provocado por la caída de un rayo.

Las llamas se propagaron rápidamente debido a que las casas estaban construidas con materiales inflamables, como madera, quincha, calaminas y vigas de eucalipto, que facilitaron el avance del fuego.

Ante la falta de una compañía de bomberos cercana, los propios vecinos intentaron controlar la emergencia con baldes de agua, tierra y herramientas de campo.

Los pobladores realizaron estas labores para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas colindantes. Hasta el momento, no se han precisado mayores detalles sobre los daños ocasionados por el siniestro.