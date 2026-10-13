Alias “Jolín”, presunto cabecilla de “La Nueva Jauría”, tiene notificación roja de Interpol

Alias “Jolín”, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría”, cuenta con una notificación roja en el sistema de Interpol desde el 14 de septiembre, luego de un pedido de un juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. La medida busca facilitar su localización y captura a nivel internacional.

De acuerdo con información difundida por Panamericana Noticias, la Policía Nacional cumplió con la documentación correspondiente para activar la búsqueda internacional. Interpol está integrada por 196 países que cooperan en el intercambio de información y las acciones destinadas a facilitar la captura de personas requeridas por la justicia.

Alias “Jolín” tendría antecedentes de desplazamientos por Sudamérica

La solicitud internacional se produjo después de que un juzgado requiriera su captura. Según el informe, el investigado cuenta con una sentencia por secuestro agravado. Además, en junio se habría solicitado formalmente su incorporación al programa de recompensas del Ministerio del Interior, en medio de cuestionamientos por su ausencia en dicha lista.

En los últimos años, alias “Jolín” habría recorrido países como Brasil, Bolivia y Colombia. Asimismo, información revisada por las autoridades habría permitido identificar indicios en sus redes sociales sobre sus movimientos migratorios, lo que reforzaría la hipótesis de que permanece fuera del Perú.

La eventual captura del presunto cabecilla también podría contribuir a esclarecer el funcionamiento de la organización criminal y sus posibles vínculos con la minería ilegal. Según lo señalado en el reportaje, “La Nueva Jauría” y “Los Pulpos” figuran entre las organizaciones que ejercerían control sobre la seguridad de mineros legales, ilegales e informales en La Libertad y otras regiones del país.