Más de 11 mil colegios están en riesgo ante la llegada del fenómeno El Niño 2026-2027

Más de 11 mil colegios del país se encuentran en riesgo ante las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027, según información del Ministerio de Educación (Minedu). La situación podría afectar la infraestructura educativa por inundaciones, deslizamientos de tierra, rocas y lodo.

Colegios expuestos a inundaciones y deslizamientos

De acuerdo con la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Minedu, 2.262 locales educativos presentan un nivel muy alto de exposición a inundaciones, mientras que otros 11.086 se encuentran en un nivel alto. Asimismo, miles de instituciones educativas podrían sufrir daños por movimientos en masa provocados por las precipitaciones.

Como parte de las medidas preventivas, el sector Educación coordinó con los gobiernos regionales el adelanto del cierre del año escolar en 10 regiones. En Piura, la fecha prevista es el 27 de noviembre; en Ica, el 30 de noviembre; y en La Libertad, Tumbes, Lambayeque, Áncash y Junín, el 4 de diciembre. En Arequipa, Tacna y Huánuco, el cierre está previsto para el 11 de diciembre.

Finalmente, el Minedu señaló que la aplicación de estas medidas dependerá de los daños y de las decisiones de las autoridades locales. Por ello, recomendó a las familias consultar con sus instituciones educativas y respectivas UGEL para conocer las fechas definitivas, las modalidades de enseñanza y los mecanismos de recuperación de clases, según el nivel de afectación en cada zona.