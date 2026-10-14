Piura: investigan presunto abuso sexual contra escolar dentro de colegio

Un presunto caso de abuso sexual contra una escolar de cuarto año de secundaria es investigado en la institución educativa Santa Rosa de Lima, ubicada en la provincia de Talara, región Piura. Según la denuncia de la madre, los hechos habrían ocurrido dentro del plantel durante el recreo, cuando la estudiante se encontraba sin la supervisión necesaria. Los presuntos involucrados serían compañeros de la víctima, cuya participación aún es materia de investigación.

La directora de la UGEL de Talara señaló que, tras conocer el caso, el especialista de convivencia escolar y el abogado de la institución acompañaron a la madre para que presentara la denuncia ante las autoridades correspondientes. Asimismo, se coordinó con la dirección del colegio para que se aplicaran los protocolos establecidos por ley. La funcionaria precisó que todavía no se ha determinado la cantidad ni la identidad de los presuntos implicados.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente habría ocurrido el martes, durante un periodo prolongado de recreo, debido a la ausencia de una docente que debía dictar clases posteriormente. Esta situación habría dejado a los estudiantes sin la supervisión correspondiente. La madre acudió inicialmente al colegio y, ante la presunta falta de una respuesta inmediata, se dirigió a la UGEL para solicitar intervención. Hasta el momento del reporte, no se había informado sobre la detención de los estudiantes investigados.

INVESTIGAN CASO

La UGEL anunció que un comité se encargará de esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades administrativas por parte del director y de la docente involucrada. De comprobarse alguna falta, podrían aplicarse las sanciones correspondientes, según la normativa vigente. Mientras tanto, las autoridades competentes deberán establecer las circunstancias del caso y garantizar la protección de la menor, así como la confidencialidad de su identidad durante las investigaciones.