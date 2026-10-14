¡Terror en Huancayo!: arrojan gasolina y prenden fuego a trabajadores municipales durante desalojo

Nueve trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo resultaron heridos luego de ser rociados con combustible y atacados con fuego durante un operativo de desalojo y demolición en el pasaje Las Casuarinas. El personal edil llegó al lugar para intervenir un inmueble que, según la comuna, ocupaba ilegalmente un espacio público. Sin embargo, durante la diligencia se desató un enfrentamiento con personas que intentaron impedir la intervención.

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, inicialmente fueron agredidos con piedras y ladrillos lanzados desde la parte superior del inmueble. La situación se agravó cuando los atacantes arrojaron combustible encendido contra el personal municipal, provocándoles graves lesiones. Los afectados sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, además de otras heridas ocasionadas durante el enfrentamiento. Cinco de los nueve trabajadores tuvieron que ser evacuados para recibir atención médica especializada.

El reporte médico señaló que entre los afectados había pacientes con lesiones de gravedad, uno de ellos considerado un gran quemado y otro que requería atención especializada, con la posibilidad de ingresar a cuidados intensivos. Ante lo sucedido, el alcalde provincial de Huancayo, Denis Cuba, anunció que denunciará penalmente a los responsables. Asimismo, indicó que la Procuraduría ya tomó conocimiento del caso y que se realizarán las acciones legales correspondientes por las agresiones sufridas por el personal edil.

DEMOLIERON EL PREDIO

Pese a la violencia registrada durante el operativo, la municipalidad logró completar la demolición del predio y liberar el espacio público intervenido. En tanto, la Fiscalía de Prevención del Delito inició las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a quienes participaron en el ataque. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades penales por las lesiones ocasionadas a los trabajadores municipales durante el procedimiento.