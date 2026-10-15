Precio del saco de azúcar sube hasta S/175 en el mercado Caquetá

El precio del saco de azúcar aumentó de S/125 a S/165 e incluso S/175 en el mercado Caquetá, ubicado en San Martín de Porres. El incremento preocupa a comerciantes y amas de casa, debido a que este producto es un insumo esencial para la preparación de diversos alimentos, entre ellos panes y productos de pastelería.

La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) señaló que el precio de este insumo registra un incremento superior al 16 %. Esta situación genera preocupación en el sector panificador, que utiliza el azúcar en la elaboración de productos dulces y otros alimentos de consumo cotidiano.

Por su parte, algunos comerciantes indicaron que desconocen las causas exactas de esta subida. Entre las posibles explicaciones mencionaron el fenómeno El Niño y una supuesta mayor exportación de azúcar hacia otros países, aunque no confirmaron que estos factores sean responsables del alza.

Asimismo, señalaron que existen distintas variedades de azúcar disponibles en el mercado, algunas de las cuales pueden encontrarse a precios más económicos. Mientras tanto, el incremento continúa afectando el presupuesto de los consumidores y genera incertidumbre entre los comerciantes.