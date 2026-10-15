Cáncer de pulmón en Perú: especialistas destacan la importancia de la detección temprana

El cáncer de pulmón se encuentra entre las principales causas de muerte en el Perú. Especialistas advierten que la prevención y la detección temprana son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento.

Entre los principales factores de riesgo se encuentra el consumo de tabaco y la exposición a sustancias tóxicas. Por ello, se recomienda evitar el cigarrillo y utilizar equipos de protección personal cuando se trabaja en fábricas o zonas industriales expuestas a humos contaminantes.

Los especialistas también señalan la importancia de acudir a controles médicos periódicos, ya que detectar la enfermedad en etapas iniciales puede aumentar las probabilidades de recuperación. Asimismo, precisan que la presencia de un nódulo o una mancha en el pulmón no significa necesariamente que se trate de cáncer, por lo que es necesaria una evaluación médica.

CIFRAS

De acuerdo con las cifras mencionadas en el informe, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas registra cerca de 3.000 casos de cáncer de pulmón al año en el país. Ante cualquier sospecha, se recomienda acudir a un centro médico especializado para recibir una evaluación oportuna.