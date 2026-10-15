Cusco reporta séptima víctima mortal por incendios forestales

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco reportó una séptima víctima mortal a causa de los incendios forestales que afectan a la región. Según informó Gerardo Irasaca, evaluador del COER Cusco, la víctima era un poblador de una de las comunidades afectadas que permanecía en la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero lamentablemente falleció.

Cusco mantiene el monitoreo de incendios forestales

Irasaca indicó que las autoridades continúan monitoreando los focos de calor mediante las plataformas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que permiten identificar estos puntos en tiempo real. Actualmente, se reportan siete incendios forestales activos y otros siete controlados en la región.

Asimismo, el funcionario señaló que 116 distritos de las 13 provincias de Cusco fueron declarados en emergencia por riesgo de sequía ante el fenómeno El Niño. Frente a este escenario, las autoridades vienen impulsando acciones preventivas y capacitaciones dirigidas a la población, los bomberos y los comuneros, con charlas sobre manejo forestal y medidas para prevenir y responder ante los incendios forestales.

Finalmente, el COER Cusco destacó los trabajos de prevención y capacitación dirigidos a la población, los bomberos y los comuneros. Estas acciones incluyen charlas sobre manejo forestal y medidas para fortalecer la respuesta ante incendios, con el objetivo de reducir los riesgos y evitar nuevas víctimas.