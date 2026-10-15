Fenómeno El Niño podría afectar el abastecimiento de combustible y generar colas en los grifos

El fenómeno El Niño podría agravar el abastecimiento de combustible en el Perú y provocar nuevamente largas colas en los grifos. La preocupación se suma al incremento de los precios y a los reportes de falta de gasolina premium y regular en algunos establecimientos, donde los conductores advierten que los costos cambian en pocas horas.

Refinería de Talara estaría expuesta a posibles afectaciones

Pedro Gamio, exdirector de Petroperú y exviceministro de Energía, advirtió en declaraciones a Panamericana Televisión que el fenómeno climático podría afectar la refinería de Talara, una de las principales instalaciones de procesamiento de petróleo del país. Según explicó, las consecuencias podrían extenderse al sistema de abastecimiento de combustibles.

A este escenario se suma la crisis en Medio Oriente, que viene presionando los precios internacionales de los hidrocarburos. Gamio señaló que Estados Unidos es actualmente el principal proveedor de diésel del Perú y alertó que una eventual restricción de sus exportaciones podría comprometer el suministro nacional, afectando también el transporte de pasajeros y mercancías, así como el precio de los productos básicos.

Por ello, el especialista pidió implementar un plan de contingencia que permita recuperar los inventarios y garantizar la disponibilidad de combustibles como el diésel y el GLP. Además, el reporte recordó que la Contraloría había advertido deficiencias en la infraestructura de Petroperú y señaló que el Gobierno anunciará oficialmente su plan económico de contingencia el próximo 22 de octubre.