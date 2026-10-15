Huánuco: fuertes ráfagas de viento dañan más de 50 viviendas y un centro de salud

Más de 50 viviendas y un centro de salud sufrieron daños materiales tras el paso de inusuales ráfagas de viento en Huánuco. El fenómeno meteorológico sorprendió a los pobladores alrededor del mediodía y provocó principalmente el desprendimiento de techos, además de afectar diversas estructuras en la zona.

Senamhi advierte que continuarán las ráfagas de viento

Las localidades más afectadas fueron el centro poblado de Malconga y los caseríos de Callanca y Vilcabamba. Asimismo, se reportó el desprendimiento de estructuras cerca de la comisaría de Ambo, lo que generó preocupación entre los habitantes por la intensidad de los vientos.

Nataly Zamudio Espinoza, analista meteorológica del Senamhi en Huánuco, explicó que las diferencias importantes de temperatura pueden favorecer la aparición de ráfagas de viento. Según indicó, el aviso meteorológico contemplaba velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que la estación ubicada en el distrito de Pillco Marca registró vientos de hasta 36 km/h.

La especialista señaló que el aviso meteorológico estaba vigente desde el miércoles 14 hasta el viernes 16 de octubre, periodo en el que también se esperaba un incremento de las temperaturas y la posible ocurrencia de nuevas ráfagas. Por ello, se recomendó a la población mantenerse alerta ante las condiciones meteorológicas y tomar precauciones frente a posibles daños adicionales.