Puno: fiscal de Prevención del Delito explica por qué solicitó desactivar el grupo Terna

La fiscal de Prevención del Delito de Juliaca, Marifé Añasco, explicó por qué solicitó desactivar el grupo Terna de la Región Policial Puno, luego de que tres efectivos fueran intervenidos por su presunta participación en el robo de la vivienda de un empresario en Juliaca.

Cuestionan presunto uso indebido de funciones

Añasco cuestionó que los agentes presuntamente utilizaran sus labores de inteligencia para ubicar a personas con recursos económicos, en lugar de identificar a delincuentes vinculados con extorsiones, homicidios y sicariato. Por ello, planteó verbalmente la desactivación de la unidad durante una reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de octubre. Según el reporte, los tres policías recibieron nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el presunto robo.

Mediante la nota de prensa N.° 101-2026, la Policía Nacional confirmó la desactivación del grupo Terna en Puno y la reasignación de cerca de 20 agentes a otras divisiones. Se espera que la Inspectoría evalúe las responsabilidades administrativas de los efectivos, mientras aún no se precisa si la medida será temporal o definitiva.