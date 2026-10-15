Caso La China Polo: chats y audios podrían aportar nuevas pistas sobre Ronald Toro

El caso por el crimen de La China Polo, cuya investigación apunta a Ronald José Toro Ardila como presunto financista del asesinato, podría sumar nuevas pistas. Panamericana Televisión presentó en exclusiva un audio y conversaciones vinculadas a Beángel Toro, media hermana de Ronald Toro, que la defensa buscará incorporar a la carpeta fiscal.

Chats y testimonios bajo investigación

Beángel Toro, de 18 años, aparece en imágenes de las cámaras de seguridad de un hotel en Caraz, registradas 11 días antes de que muriera junto a su hija en un accidente vial en Venezuela. El informe señala que los horarios de estas imágenes coincidirían con momentos en que trabajadores registraron pagos.

Asimismo, la joven aparece junto a Luis Obispo, señalado como sicario confeso, quien la habría identificado durante una diligencia, al igual que a su pareja, a quien reconocería como “José”. Los chats también aludirían a Adrián Solís, cuyo testimonio podría aportar información para esclarecer los hechos.

Pese a estos elementos, según el informe, la investigación formal se sigue contra Ronald Toro y el presunto sicario. Beángel y su pareja no estarían incluidos en el proceso, aunque este último habría escapado de un hospital tras el accidente y fue capturado recientemente. Ante las nuevas revelaciones, la defensa anunció que presentará una apelación.