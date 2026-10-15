Tumbes: alertan sobre el contrabando y la falta de control en la frontera de Zarumilla

A escasos metros del puente internacional, el contrabando continúa operando en la zona fronteriza de Zarumilla, en Tumbes, donde la falta de vigilancia en algunos pasos ilegales genera preocupación por el posible traslado de armas, municiones, drogas y otras mercancías prohibidas.

Representantes de la zona advirtieron que aún existen sectores fronterizos sin cobertura policial permanente, situación que sería aprovechada por quienes trasladan productos de contrabando. Según señalaron, este problema persiste desde hace más de 40 años.

ANUNCIAN ACCIONES CONJUNTAS

Ante este escenario, el gobernador regional anunció que la Policía y las Fuerzas Armadas coordinarán acciones conjuntas para reforzar la vigilancia. Asimismo, representantes policiales indicaron que el control fronterizo es una prioridad.

La situación contrasta con una reciente intervención en Aguas Verdes, donde agentes policiales utilizaron disparos disuasivos para decomisar combustible de procedencia ecuatoriana. Durante el operativo, una mujer señaló que transportaba cuatro bidones, de los cuales uno fue descartado y tres fueron incautados.

Mientras persisten los cuestionamientos sobre la fiscalización en la frontera, los habitantes de Zarumilla esperan medidas concretas para reforzar la seguridad y combatir las actividades ilegales.