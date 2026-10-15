Perú y Venezuela coordinan expulsión de ciudadanos venezolanos indocumentados

La presidenta Keiko Fujimori anunció que su gobierno coordina con Venezuela la expulsión de ciudadanos venezolanos indocumentados en el Perú, mediante el plan Vuelta a la Patria. Según informó a través de sus redes sociales, los cancilleres de ambos países vienen trabajando en los protocolos para realizar estos procedimientos por vía aérea, de manera ordenada y segura.

Gobierno anuncia medidas ante el fenómeno El Niño

Durante su visita al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), acompañada de ministros, Fujimori también pidió a las familias que viven en zonas vulnerables, quebradas y áreas de riesgo que tomen precauciones y preparen sus mochilas de emergencia. La mandataria señaló que la respuesta ante posibles emergencias requiere la participación conjunta del Gobierno y la ciudadanía.

Asimismo, anunció la conformación de una comisión multisectorial para atender las emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño. La coordinación estará distribuida entre distintos ministerios, que tendrán responsabilidades en regiones como La Libertad, Lima, Piura, Tumbes, Ica, Arequipa, Lambayeque y Áncash.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego tendrá a su cargo La Libertad y Lima; Defensa se encargará de Piura y Tumbes; Economía, de Lima; Vivienda, de Ica y Arequipa; Transportes y Comunicaciones, de Lambayeque; y Salud liderará la atención de las emergencias en Áncash. Estas medidas buscan organizar la respuesta estatal ante los riesgos asociados al fenómeno climático.