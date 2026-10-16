Joven muere tras ser detenido en una comisaría de Cusco en extrañas circunstancias

En el Cusco, un joven identificado como Ronald Coaquira, de 29 años, fue hallado sin vida tras ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) al interior de la comisaría de Rosaspata, en Sicuani, provincia de Canchis.

El hecho ocurrió tras una intervención vehicular durante la madrugada del martes 14 de octubre. El jefe de la División Policial de Canchis, coronel PNP Osiris Díaz, informó de manera preliminar que el joven fue detenido por realizar presuntas maniobras temerarias y conducir bajo aparentes efectos del alcohol.

La versión policial

Según el reporte de los agentes, Coaquira se habría quitado la vida a los pocos minutos de ingresar al calabozo. Sin embargo, la institución reconoció que no existen imágenes de videovigilancia dentro de la delegación policial que registren el momento.

Cabe indicar que, los familiares y comuneros de Hercca rechazan tajantemente la hipótesis del suicidio y denuncian que las versiones iniciales de la policía cambiaron de forma contradictoria (mencionando primero el uso de una chompa y luego de un pasador). y cuestionaron que el cuerpo fuera ingresado al hospital de Sicuani como "NN" (no identificado), a pesar de que el joven ya había sido plenamente intervenido por los agentes.