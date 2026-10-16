Fenómeno El Niño: suben los precios de la papa, el tomate y la arveja en Lima

Los precios de varios productos de la canasta básica familiar registran incrementos en el mercado Lobatón, ubicado en Lince. Entre los alimentos afectados figuran la papa amarilla, el tomate, la arveja y el choclo, en un contexto de preocupación por los efectos del fenómeno El Niño sobre la actividad agrícola.

Productos suben de precio y ventas caen

Según los comerciantes, el kilo de papa amarilla pasó de S/6 a S/7, mientras que el tomate se vende entre S/7 y S/8 el kilo. En tanto, la arveja subió de S/8 a S/12 por kilo, lo que representa un incremento de hasta 50%. El choclo también registra un alza y llega a costar S/4 por unidad, cuando antes se vendía entre S/2 y S/2,50.

Un comerciante explicó que las condiciones climáticas y las altas temperaturas habrían afectado el crecimiento de los cultivos y retrasado las cosechas en la costa peruana. Además, señaló que esperan la llegada de productos de la sierra central entre fines de octubre y la primera semana de noviembre, lo que podría influir en la variación de los precios.

La situación también afecta a los vendedores, quienes reportan una reducción considerable de sus ingresos. Según uno de ellos, las ventas han caído cerca de 50% durante la semana y la mayor afluencia de compradores se concentra en los fines de semana. Ante el riesgo de nuevas alteraciones climáticas, se espera que las autoridades adopten medidas para reducir el impacto en la agricultura y el costo de los alimentos.