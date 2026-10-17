Madre de Dios: capturan a integrantes de banda criminal que extorsionaba a mineros ilegales

Tras un trabajo de inteligencia, miembros del Comando Unificado capturaron en Madre de Dios a 13 integrantes de ‘Los Guardianes de la Pampa’, presunta banda criminal investigada por extorsionar a mineros ilegales.

Durante la exitosa intervención, se incautaron siete armas de fuego, entre pistolas y armas de largo alcance, además de tres modernas camionetas. Los detenidos guardaron absoluto silencio al momento de su detención.

AMENAZAS DE MUERTE

La presunta banda criminal se dedicaba a extorsionar a mineros ilegales bajo amenazas de muerte. Incluso, mantenían retenidas a sus víctimas, a quienes golpeaban para presionar a sus jefes y que paguen los cupos.

Asimismo, la intervención permitió la detención de un peligroso sujeto, que era intensamente buscado por las autoridades; era conocido por el alias 'Chili', quien lideraría a ‘Los Guardianes de la Pampa’ en Madre de Dios.

COMANDO UNIFICADO

Este grupo fue creado por el gobierno de Keiko Fujimori Higuchi y está integrado por miembros del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, además de Fuerzas Especiales Conjuntas y policías de unidades especializadas.