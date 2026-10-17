Alza del precio del algodón golpea a empresarios textiles de Gamarra

Los empresarios textiles atraviesan dificultades por el aumento del costo de las telas y la caída de las ventas en el emporio comercial de Gamarra y otros talleres del país. Ante esta situación, el sector fue declarado en emergencia para facilitar medidas de alivio financiero, como la reprogramación de deudas tributarias y obligaciones con el sistema financiero.

Los confeccionistas que trabajan con algodón señalan que el precio de la materia prima ha aumentado en dos oportunidades durante los últimos meses. Según una empresaria del rubro, el costo por kilo de tela se elevó entre S/2 y S/3, lo que reduce sus márgenes de ganancia y complica la continuidad de sus negocios.

Reducen precios para mantener las ventas

Frente al encarecimiento de los insumos y la competencia, algunos comerciantes optaron por reducir sus precios para conservar a sus clientes mayoristas. Una empresaria explicó que los polos que antes ofrecía a S/18 ahora se venden a S/15, mientras que algunas promociones incluyen dos prendas por S/30.

Durante el periodo de emergencia, el Ministerio de la Producción deberá aprobar un plan de reactivación para el sector textil y de confecciones, basado en cuatro líneas de acción. Los empresarios esperan que las medidas se implementen pronto para reducir las pérdidas y proteger los puestos de trabajo.