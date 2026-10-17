Desarticulan presunta banda "Al-Qaeda" que cobraba cupos a transportistas del Callao y Lima

La Policía Nacional desarticuló una presunta organización criminal denominada ‘Al-Qaeda’, investigada por cobrar S/15 diarios a transportistas que cubrían la ruta entre el Callao y el Cercado de Lima. Según las investigaciones, más de 80 conductores habrían sido víctimas de estas exigencias, que se extendían desde el paradero Marco Polo hasta la plaza Unión.

Menores habrían participado en ataques armados

La investigación, iniciada el 15 de diciembre de 2025, permitió identificar a una organización que estaría integrada por 18 adultos peruanos y extranjeros. De acuerdo con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y la Policía, el grupo habría recurrido a cuatro menores de edad para ejecutar las acciones más violentas.

Entre los hechos atribuidos a la presunta banda figuran el asesinato del conductor Daniel Espinoza León, ocurrido el 17 de marzo, y un ataque contra un chofer de 60 años el 2 de octubre. Este último caso habría sido perpetrado por jóvenes que se desplazaban en bicicleta. Las autoridades también investigan otro homicidio registrado en la avenida 2 de Mayo, en el Callao.

Nueve presuntos integrantes fueron detenidos por orden judicial y permanecen sujetos a una medida de detención preliminar de 15 días, según el reporte. Sin embargo, el supuesto cabecilla y una mujer señalada como su lugarteniente aún no han sido ubicados. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades y esclarecer el presunto manejo de más de un millón y medio de soles por parte de la organización.