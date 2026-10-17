Dictan 9 meses de prisión preventiva contra alias ‘Leo’, investigado por integrar banda criminal en La Pampa

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Aldo Sánchez Huamán, alias ‘Leo’, investigado por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Pampa’, que operaría en Madre de Dios. El caso está relacionado con los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y explosivos, así como peligro común.

Hallaron armas y explosivos en una camioneta

La captura se produjo tras una persecución en la carretera Interoceánica, donde Sánchez Huamán fue intervenido junto a tres mujeres que viajaban en una camioneta. Durante el operativo, las autoridades encontraron granadas de guerra, cartuchos de pistola, cargadores de fusil y otros materiales. Según la investigación, el armamento incautado fue sometido a pericias.

El Poder Judicial también dictó nueve meses de prisión preventiva contra Analiz Herrera, una de las mujeres intervenidas. En tanto, las otras dos jóvenes, ambas de 20 años, recibieron comparecencia con restricciones. Los investigados son señalados por su presunta vinculación con el grupo cuyo supuesto cabecilla es alias ‘Brian’, quien también cumple prisión preventiva.

Sánchez Huamán negó tener vínculos con la organización criminal y afirmó que solo estaba probando la camioneta con intención de comprarla, pues le habían asegurado que tenía los documentos en regla. No obstante, las autoridades continúan con las diligencias para identificar y capturar a otros presuntos integrantes. La investigación vincula a la organización con actividades de sicariato, secuestro y extorsión en la zona de La Pampa.