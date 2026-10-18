Fuertes vientos levantan carpas de negocios y generan temor en Tumbes

Momentos de tensión vivieron comerciantes y transeúntes del sector de Pampagrande, en la región Tumbes, luego de que fuertes ráfagas de viento levantaran las carpas instaladas en los exteriores de varios negocios. La intensidad del fenómeno también provocó el desplazamiento de algunos muebles, mientras los ciudadanos observaban sorprendidos lo ocurrido.

Según los testimonios recogidos en la zona, algunos comerciantes se encontraban atendiendo sus establecimientos cuando los vientos comenzaron a levantar los toldos. Una de las personas afectadas contó que tuvo que refugiarse en el interior de su negocio ante la fuerza de las ráfagas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños relacionados con el desprendimiento de techos.

La situación ha generado preocupación entre los pobladores, quienes relacionan estos episodios con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño. Ante este escenario, se indicó que Defensa Civil intervendría en caso de registrarse afectaciones a la población. Los comerciantes esperan que las autoridades mantengan la vigilancia frente a posibles nuevos eventos.

REFORZARON SUS TECHOS

Mientras tanto, algunos ciudadanos han comenzado a tomar precauciones en sus viviendas, reforzando las calaminas y otras estructuras de los techos para evitar que sean desprendidas por el viento. La población de Tumbes permanece atenta a las condiciones meteorológicas y teme que las ráfagas se intensifiquen durante los próximos meses.