Gobierno establece procedimientos para el manejo de cadáveres ante emergencias y desastres

El Gobierno dispuso medidas para la gestión y el control de cadáveres ante posibles emergencias ocasionadas por el fenómeno de El Niño y otros eventos naturales. La norma busca establecer procedimientos para recuperar, registrar e identificar a las personas fallecidas, así como entregar sus restos a sus familiares para una sepultura digna.

El especialista en salud pública Omar Neyra consideró adecuada la medida, pese a lo doloroso del escenario que contempla, y destacó la importancia de anticiparse a posibles situaciones de gran magnitud, como inundaciones y otros desastres que podrían dificultar el acceso a las zonas afectadas.

El especialista señaló que la planificación permitirá organizar la intervención de las instituciones responsables y evitar dificultades como las registradas durante la pandemia de la COVID-19, cuando numerosas familias no pudieron despedirse de sus seres queridos.

ENTIDADES QUE PARTICIPARÁN

En este proceso participarán entidades como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que deberán coordinar acciones para garantizar la identificación y el registro adecuado de las víctimas.