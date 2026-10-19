Roberto Vieira alerta sobre extorsiones y robo de pesca en distintos puertos del Perú

Los pescadores artesanales enfrentan extorsiones, robos de sus productos y amenazas mientras realizan sus faenas en el mar. Así lo advirtió el especialista en temas pesqueros Roberto Vieira, quien señaló que esta problemática se ha agravado en los últimos meses y afecta a distintas zonas del litoral peruano.

En entrevista con 24 Horas, Vieira sostuvo que los pescadores deben pagar entre 200 y 300 soles para salir a trabajar. Además, denunció que presuntos extorsionadores los interceptan en el mar con embarcaciones rápidas y, en algunos casos, se llevan parte de la pesca mediante trasbordos.

HECHO NO ES AISLADO

El especialista indicó que esta situación no se limitaría a Tumbes, sino que también afectaría a localidades como Paita, Sechura, Chimbote, Salaverry, Casma, Huarmey, Pisco y Pucusana. Según explicó, los productos robados podrían trasladarse a otros puertos o incluso al extranjero, lo que generaría un mercado ilegal de comercialización de pescado.

Vieira cuestionó la limitada presencia policial y de la Marina en los desembarcaderos pesqueros. Asimismo, consideró necesario investigar tanto a quienes sustraen los productos como a las personas o empresas que presuntamente los adquieren. También advirtió que muchos pescadores no denuncian los hechos por temor a represalias contra ellos y sus familias.