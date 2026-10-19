Piura: pasajeros relatan momentos de pánico tras falla en avión de Latam

Los pasajeros del vuelo de Latam que llegó a Piura relataron los momentos de pánico que vivieron en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, luego de que se registrara fuego en una parte del avión minutos antes del despegue. Según sus testimonios, el incidente generó gritos y preocupación entre las personas que se encontraban a bordo.

Pasajeros describen momentos de tensión

Uno de los viajeros contó que el piloto les habría indicado que el problema estaba relacionado con el tren de aterrizaje. Sin embargo, otros pasajeros señalaron que percibieron olor a combustible y observaron llamas en la aeronave, aunque no pudieron precisar qué componente se había incendiado.

Tras la emergencia, los pasajeros fueron evacuados y permanecieron a la espera de una nueva aeronave para continuar su viaje hacia Piura. Entre los viajeros se encontraban una integrante de Corazón Serrano y el alcalde de Máncora. Algunos pasajeros también cuestionaron el tiempo que, según sus versiones, tardaron los bomberos en llegar.

El incidente deberá ser investigado para determinar el origen del fuego y establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad. Los pasajeros finalmente llegaron a su destino en otro avión, luego de vivir momentos de temor ante la emergencia registrada antes del despegue.